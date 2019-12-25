В Северной столице планируют разработать стратегию поддержки экспорта на период до 2025 г.

Стоимость соответствующей научно-исследовательской работы составит 7 млн рублей.

В Санкт-Петербурге планируют разработать стратегию поддержки экспорта на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле разместил закупку, целью которой является поиск компании, для выполнения соответствующей научно-исследовательской работы (НИР).

В ней надо будет, в частности, проанализировать экспортный потенциал города, барьеры, препятствующие увеличению поставок за рубеж, определить приоритетные направления экспорта, разработать меры его поддержки.

Целями проекта является не только наращивание объема внешних поставок, но и увеличение числа компаний-экспортеров, в том числе – среди предприятий МСБ. Для этого планируется задействовать меры как финансовой, так и нефинасовой поддержки.

НИР должна быть завершена до 1 декабря.

Заявки от компаний, желающих ее разработать, комитет принимает до 28 июля. Стоимость контракта с исполнителем может составить 7 миллионов рублей.

Как сообщало ранее Piter.tv, торгпред РФ отметил большой интерес к российским товарам на рынке в Китае.

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