В Северной столице изменится контроль за продажей алкоголя. Об этом сообщили в администрации города.
Это нововведение нацелено на защиту нравственности, здоровья и законных прав горожан
В нормативном акте закреплены основные понятия, необходимые для осуществления такого вида контроля.
сказано в сообщении
Так, данная деятельность проводится для того, чтобы проверить, насколько участники рынка соблюдают обязательные требования федерального и регионального законодательства.
Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге отменили торги по продаже исторического дома Забелиной
Фото:pixabay
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