Это нововведение нацелено на защиту нравственности, здоровья и законных прав горожан

В Северной столице изменится контроль за продажей алкоголя. Об этом сообщили в администрации города.

Это нововведение нацелено на защиту нравственности, здоровья и законных прав горожан

В нормативном акте закреплены основные понятия, необходимые для осуществления такого вида контроля. сказано в сообщении

Так, данная деятельность проводится для того, чтобы проверить, насколько участники рынка соблюдают обязательные требования федерального и регионального законодательства.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге отменили торги по продаже исторического дома Забелиной

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