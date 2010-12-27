  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Северной столице изменится контроль за продажей алкоголя
Сегодня, 20:55
82
IRINA_CHALKINA

В Северной столице изменится контроль за продажей алкоголя

0 0

Это нововведение нацелено на защиту нравственности, здоровья и законных прав горожан

В Северной столице изменится контроль за продажей алкоголя. Об этом сообщили в администрации города.

Это нововведение нацелено на защиту нравственности, здоровья и законных прав горожан

В нормативном акте закреплены основные понятия, необходимые для осуществления такого вида контроля.

сказано в сообщении

Так, данная деятельность проводится для того, чтобы проверить, насколько участники рынка соблюдают обязательные требования федерального и регионального законодательства.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге отменили торги по продаже исторического дома Забелиной 

Фото:pixabay

Теги: алкоголь спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Оставить комментарий