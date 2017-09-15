В Петербурге хотят поднять уставной капитал для торговцев алкоголя

Комитет по законодательству ЗакСа поддержал законопроект, предусматривающий увеличение размера уставного капитала для занимающегося торговлей алкоголем бизнеса.

Для торговцев алкоголем в Северной столице хотят усложнить бизнес. Депутата законодательного собрания собираются поднять размер уставного капитала для такого бизнеса. Законопроект об этом поддержали на заседании комитета по законодательству ЗакСа.

Из документа следует, что для осуществления розничной продажи алкоголя бизнесменам придется обеспечить минимальный размер уставного капитала в размере 700 тысяч рублей. Сейчас минимальная сумма составляет 500 тысяч рублей.

Законопроект не коснется предприятий общественного питания. Для них все условия останутся неизменимыми.

Глава комитета Денис Четырбок отметил, что изменения позволят не допускать на рынок непрофессиональный игроков на алкогольный рынок.

В комитете по предпринимательству и потребительскому рынку рассказали "Фонтанке", что изменения коснутся почти всех компаний, торгующих алкоголем. У 90% этих организаций уставной капитал не дотягивает до 700 тысяч.