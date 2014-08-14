В Сербии обнаружили неизвестную коллекцию автографов и шаржей Бродского

Ценные экспонаты хранятся у знаменитого сербского поэта Милована Данойлича.

Неизвестную коллекцию автографов и шаржей поэта Иосифа Бродского обнаружили в Сербии. Ценные экспонаты хранятся у знаменитого сербского поэта Милована Данойлича. Об этом пишет ТАСС.

Данойлич познакомился с Бродским в начале 70-х гг. в одном из ресторанов Ленинграда. Писателей долгое время связывала дружба. Именно ей посвящены шуточные рисунки Бродского.

Сербский поэт вспоминает, что Бродский водил его по всему Ленинграду и рассказывал истории из своей ссылки.

На улице люди старше его снимали шляпу и кланялись ему, настолько его уважали, а когда мы пришли в Эрмитаж, его встречали, как будто пришел министр культуры. Таким был его статус в Ленинграде после возвращения из лагеря. Рассказал Данойлич

Один из автографов Бродского поэт передал в белградскую частную библиотеку "Адлигат".

Ранее мы писали, что музей "Полторы комнаты" Иосифа Бродского продолжит свое существование.

Фото: brodsky.online