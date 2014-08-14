В Сербии обнаружили неизвестную коллекцию автографов и шаржей Бродского

Неизвестную коллекцию автографов и шаржей поэта Иосифа Бродского обнаружили в Сербии. Ценные экспонаты хранятся у знаменитого сербского поэта Милована Данойлича. Об этом пишет ТАСС.
Данойлич познакомился с Бродским в начале 70-х гг. в одном из ресторанов Ленинграда. Писателей долгое время связывала дружба. Именно ей посвящены шуточные рисунки Бродского.
Сербский поэт вспоминает, что Бродский водил его по всему Ленинграду и рассказывал истории из своей ссылки.
На улице люди старше его снимали шляпу и кланялись ему, настолько его уважали, а когда мы пришли в Эрмитаж, его встречали, как будто пришел министр культуры. Таким был его статус в Ленинграде после возвращения из лагеря.
Рассказал Данойлич
Один из автографов Бродского поэт передал в белградскую частную библиотеку "Адлигат".
Ранее мы писали, что музей "Полторы комнаты" Иосифа Бродского продолжит свое существование.
Фото: brodsky.online
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