В РФ заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом

Всего в России коронавирусом инфекцией заражено 5389 человек.

Взрывной рост числа зараженных коронавирусом в России удается сдерживать, благодаря принятыми властями мерами. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1".

По ее словам, режим самоизоляции поможет сдержать распространение COVID-19. Она отметила, что по статистке один заболевший инфицирует еще трех человек, тот в свою очередь делает тоже самое. Действенным способом борьбы с этим по словам Поповой, является разобщение людей. Именно оно позволяет сдерживать развитие ситуации.

Всего в России коронавирусом инфекцией по последним данным заражено 5389 человек, 45 человек скончались.

Видео: Youtube/ Vasiliy Aksenov, Food and Agriculture Organization of the United Nations.