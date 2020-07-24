Кандидатам не придется отказываться от иностранного гражданства, чтобы получить российский паспорт.

В России вступил в силу закон об упрощённом гражданстве. Президент страны Владимир Путин 24 апреля.

В нём сказано, что настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Согласно новым требованиям, кандидатам не придется отказываться от иностранного гражданства, чтобы получить российский паспорт.

Граждане Казахстана, Белоруссии, Молдавии и Украины могут претендовать на получение российского гражданства без соблюдения обязательного срока проживания на территории РФ. Ранее иностранцам приходилось находиться в стране не менее пяти лет, чтобы рассчитывать на новый паспорт. Также отменено условие для получения гражданства, которое касается доказательств материального обеспечения.

Ранее Матвиенко заявила о возможности смены ряда сенаторов.

Видео: duma.gov.ru