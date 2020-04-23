Обозреватель оценил вооружение Ленинградской и Калининградской областей России.

В России рассказали о "пробивающем" всю Европу оружии. Об этом заявил военный обозреватель "ТАССа" Дмитрий Литовкин. Специалист пояснил, что на территории Ленинградской и Калининградской областей установлено вооружение с такой дальностью, которая способна ликвидировать объекты во всей Европе.

Специалист перечислил особо опасное оружие, находящееся в эксплуатации армии России. В перечень попали оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", ракетные противокорабельные комплексы "Бал". Они в свою очередь оснащены крылатыми ракетами Х-35. Третьими в рейтинге Литовкин назвал "Бастион", способный запускать сверхзвуковые ракеты "Оникс". Эксперты отметил действенность кораблей-носителей "Калибров".

Согласно информации обозревателя, на данный момент на Балтике размещена эффективная эшелонированная система ПВО. Мощности вооружению прибавляет возвращенная на службу "Малка" и 240-мм самоходный миномет "Тюльпан". Эти комплексы могут стрелять ядерными боеприпасами.

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Видео: Youtube/Минобороны России