КТРВ завершили тесты в 2020 году.

В России завершили госиспытания перспективной торпеды. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главу корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова. Чиновник отметил, что военные также проверили эффективность корректируемой авиабомбы калибра 250 кг. Сейчас на оба вида вооружения оформляются документы.

Сейчас Минобороны занимается модернизацией советских торпед. Они все еще находятся на вооружении и показывают эффективность. Наиболее зарекомендовавшие образцы армия обновляет. Сейчас для КТРВ, как и для других корпораций оборонного комплекса, актуальным становится тема постепенного снижения госзаказов. Наиболее востребованными становятся авиационные средства поражения. Это связано с увеличением парка ВКС, а также поставок на экспорт.

В 2019 году КТРВ поступил армии противокорабельные ракеты Оникс и береговые комплексы Бастион.

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