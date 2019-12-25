В России от коронавируса привились 37 млн человек

За последние семь дней от COVID-19 вакцинировались три миллиона россиян.

Общее число прошедших вакцинацию от коронавируса на территории РФ составляет 37 миллионов человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы российского Минздрава Олега Гриднева.

По его словам, за последние семь дней от коронавируса привились три миллиона человек.

У нас по стране на сегодняшний день уже привито 37 миллионов человек, и за последнюю неделю это количество увеличилось на три миллиона. Олег Гриднев, замминистра здравоохранения РФ

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 на территории РФ остается достаточно напряженной, при этом есть тенденция к стабилизации. По ее словам, в настоящее время главной задачей является привить от коронавируса максимальное количество граждан страны. Глава Роспотребнадзора напомнила, все российские препараты от COVID-19 эффективны против новых штаммов, а если вакцинированный человек заболевает, то вирус не мутирует в его организме.

Ранее главный врач больницы под номером 40 в Коммунарке Денис Проценко оценил необходимость тестирования на антитела привитым от COVID-19.

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