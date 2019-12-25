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В России изменились правила оформления больничных листов
Сегодня, 8:22
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matveyvn

В России изменились правила оформления больничных листов

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Теперь россияне могут оформить больничный лист в электронном виде наравне с бумажным.

В России изменились правила оформления больничных листов. Теперь лист нетрудоспособности оформляется, в том числе, в электронном виде и дистанционно. Отмечается, что теперь больничный по уходу за ребёнком не ограничивается по времени.

Об этом говорится в новом приказе министерства здравоохранения. Поправки вступили в силу с 14 декабря.

Теперь россияне могут оформить больничный лист в электронном виде наравне с бумажным.

Хоть больничный по уходу за ребёнком теперь не ограничивается по времени, оплачиваться он будет только в период 15 дней.

Ранее стало известно, сколько врачей в Петербурге ушли на больничный.

Фото: Минздрав РФ

Теги: больничный, минздрав, уход за ребенком
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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