Теперь россияне могут оформить больничный лист в электронном виде наравне с бумажным.

В России изменились правила оформления больничных листов. Теперь лист нетрудоспособности оформляется, в том числе, в электронном виде и дистанционно. Отмечается, что теперь больничный по уходу за ребёнком не ограничивается по времени.

Об этом говорится в новом приказе министерства здравоохранения. Поправки вступили в силу с 14 декабря.

Теперь россияне могут оформить больничный лист в электронном виде наравне с бумажным.

Хоть больничный по уходу за ребёнком теперь не ограничивается по времени, оплачиваться он будет только в период 15 дней.

Ранее стало известно, сколько врачей в Петербурге ушли на больничный.

Фото: Минздрав РФ