Стало известно, сколько врачей в Петербурге ушли на больничный на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщил 16 ноября портал "Фонтанка" со ссылкой на комитет по образованию города. Там рассказали, что на конец прошлой недели болели 1354 педагога. В сравнении с прошлыми данными – более чем двукратный рост: ранее сообщалось о 587 учителях, которые заболели.

Ранее мы сообщали о том, что 16 ноября в Петербурге стартует антикоронавирусная акция "Питер носит маски". Участниками акции станут городские образовательные организации. На своих официальных сайтах и на страницах в социальных сетях они расскажут горожанам о том, как важно соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки.

Фото: Piter.tv