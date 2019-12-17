В России число спутников системы "Купол" доведено до штатного состава

Запуск четвертого спутника "Тундра" состоялся 22 мая.

В России число спутников единой космической системы "Купол" доведено до штатного состава. Об этом журналистам ТАСС рассказал генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Озар. Специалист напомнил, что "Купол" используется для контроля пусков баллистических ракет. Проект создан по заказу Министерства обороны РФ.

Пуском четвертого космического аппарата "Тундра" единая космическая система "Купол" доведена до штатного минимального состава Игорь Озар, генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия"

Эксперт объяснил, что на данный момент на высокоэллиптическую орбиту выведены специальные аппараты. Они контролируют районы стартов баллистических ракет на материках и в акваториях Мирового океана.

Напомним, что пуск четвертого спутника "Тундра" состоялся 22 мая.

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