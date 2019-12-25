Четвертый спутник включился в космическую систему "Купол"

Благодаря нему можно прогнозировать зоны падения боевых блоков.

Четвертый спутник "Тундра" включился в космическую систему "Купол". Он начал работать в штатном режиме, об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя оборонно-промышленного комплекса России.

Данная система позволяет круглосуточно мониторить территорию США и отслеживать на ней запуск баллистических ракет. Система доведена до минимального штатного состава.

Спутники "Тундры" имеют инфракрасные приборы наблюдения. Они позволяют с высокой точностью отследить траекторию полёта ракеты. Также благодаря ним можно прогнозировать зоны падения боевых блоков.

Ранее мы рассказывали, что три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года.