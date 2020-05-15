Разработчик Су-57 займется "Союзами"

Игорь Озар займет пост гендиректора "Энергии" с 18 мая.

Разработчик провального Су-57 займется "Союзами". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли. Эксперт пояснил, что корпорацию "Энергия" будет возглавлять экс-генеральный директор компании "Сухой". Именно это предприятие ранее занималось разработкой самолета Су-57.

Источник агентства рассказал, что 15 мая является последним рабочим днем для действующего генерального директора "Энергии" Николая Севастьянова. После этого чиновник уходит в отставку. С понедельника, 18 мая его пост займет Игорь Озар.

Напомним, что "Энергия" занимается созданием космических кораблей "Союз".

Варшавскому договору исполнилось 65 лет.

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ