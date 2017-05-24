В Россельхознадзоре считают, что новые правила не приведут к подорожанию табачной продукции

Поступающая в Россию продукция будет проверяться на соответствие фитосанитарным требованиям.

В Россельхознадзоре заявили, что внесение табачных изделий в перечень продукции высокого фитосанитарного риска не приведет к значительному росту цен на нее. Не приведет это, сообщили в ведомстве, и к остановке производств. Об том пишет ТАСС.

"Заявления о росте цен и остановке работы табачных заводов, по всей видимости, происходят в виду некорректного понимания принципов фитосанитарного контроля продукции высокого риска", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что если табачное сырье и отходы получат статус продукции высокого риска, то страны-поставщики должны будут проводить лабораторные исследования экспортируемого сырья. На их основе выдаются фитосанитарные сертификаты. Это гарантирует их безопасность. Кроме того, поступившая в Россию продукция будет проверяться на соответствие фитосанитарным требованиям.

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