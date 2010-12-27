На пересечении проспектов Испытателей и Коломяжского произошло ДТП с участием заказного автобуса и иномарки. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Автомобиль "Фольцваген" столкнулся с заказным автобусом на трамвайных путях.
На участке пробка из трамваев.
Фото:ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 20:41
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В Приморском районе заказной автобус и иномарка "припарковались" на трамвайных путях
На пересечении двух проспектов - Коломяжского и Испытателей произошло ДТП с участием заказного автобуса и автомобиля. Транспортные средства столкнулись на трамвайных путях.
На пересечении проспектов Испытателей и Коломяжского произошло ДТП с участием заказного автобуса и иномарки. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".