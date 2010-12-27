В Приморском районе заказной автобус и иномарка "припарковались" на трамвайных путях

На пересечении двух проспектов - Коломяжского и Испытателей произошло ДТП с участием заказного автобуса и автомобиля. Транспортные средства столкнулись на трамвайных путях.

На пересечении проспектов Испытателей и Коломяжского произошло ДТП с участием заказного автобуса и иномарки. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".



Автомобиль "Фольцваген" столкнулся с заказным автобусом на трамвайных путях.



На участке пробка из трамваев.



Фото:ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург