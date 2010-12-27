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В Приморском районе заказной автобус и иномарка "припарковались" на трамвайных путях
Сегодня, 20:41
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TretyakovaS
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В Приморском районе заказной автобус и иномарка "припарковались" на трамвайных путях

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На пересечении двух проспектов - Коломяжского и Испытателей произошло ДТП с участием заказного автобуса и автомобиля. Транспортные средства столкнулись на трамвайных путях.

На пересечении проспектов Испытателей и Коломяжского произошло ДТП с участием заказного автобуса и иномарки. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Автомобиль "Фольцваген" столкнулся с заказным автобусом на трамвайных путях.

На участке пробка из трамваев.  

Фото:ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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