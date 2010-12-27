Петербурженка не успела доехать до больницы и начала рожать в парадной.

В пятницу, 1 марта, в Приморском районе консьержка дома помогла появиться на свет ребенку. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Петербурженка не успела доехать до больницы и начала рожать в парадной.

Я в нетерпении спустилась вниз, вот тут все и началось… Только и смогла крикнуть: "Помогите! Рожаю отмечает роженица

Спустя некоторое время прибыли медики, которые и отрезали малышу пуповину и отвезли маму с ребенком в роддом. Врачи отметили, что кроха полностью здоров.

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Фото:pixabay