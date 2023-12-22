В Приморском крае две иномарки столкнулись на трассе, есть погибшие

На трассе "Тойота" выехала на встречную полосу.

Четыре человека погибли в столкновении двух автомобилей иностранного производства на территории российского региона. В пресс-службе прокуратуры по Приморскому краю отметили, что смертельная авария произошла после выезда одного из транспортных средств на встречную полосу движения.Трагедия зафиксирована 3 февраля на 366-м километре автомобильной трассы "Хабаровск-Владивосток", около села Филино Дальнереченского района.

38-летний водитель Toyota Mark II допустил выезд.... столкнулся с Nissan Wingroad. В результате ДТП водитель Mark II, а также водитель и две пассажирки Nissan Wingroad погибли на месте. пресс-служба местной прокуратуры

На местоинуидента направлен Дальнереченский межрайонный прокурор Михаил Рудницкий.

В Башкирии в ДТП с участием двух фур погибли два человека.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Приморского края