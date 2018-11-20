В Приморье проверяют видео, на котором люди разбудили медведя из спячки

В отделе ГО и ЧС Пожарского района отмечают, что видео могло быть снято в другом районе или не в этом году.

В Приморье департамент охотнадзора выясняет, при каких обстоятельствах был снят видеоролик, на котором люди будят спящего в дупле медведя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевую администрацию.

На кадрах опубликованного ролика видно, как неизвестные вынимают из ствола дерева выпиленный кусок и после этого засовывают руку с камерой в отверстие. Медведь просыпается и поднимает на побеспокоивших его людей глаза. Смельчаки бросились бежать. По данным СМИ, ролик сняли лесорубы в Пожарском районе Приморья.

В отделе ГО и ЧС Пожарского района отмечают, что видео могло быть снято в другом районе или не в этом году. По данному факту проводится проверка.

Видео: Восток Медиа/ Youtube