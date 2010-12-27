В Петергофе целый подъезд остался без газа из-за одной неправильной колонки

Целому подъезду дома в Петергофе отключили газ из-за того, что в одной из квартир колонка установлена незаконно. В итоге с 17 октября семьи с детьми живут без газа и горячей воды.

Жители одного из подъездов в петергофском доме остались без газа. Уже четвертый день семьи не могут погреть себе еду и даже помыться: горячая вода в доме нагревается газовыми колонками. Отключение жители заметили еще вечером во вторник, 17 октября.

На место вызвали аварийную службу. Бригада объяснила жильцам, почему у них газа. Оказалось, что его отключили. Во время проверки была обнаружена неверно установленную газовую колонку в одной из квартир. Сотрудники газовой службы хотели отключить нагреватель, но их не пустили в квартиру. Специалисты решили, что работа оборудования может привести к аварии и отключили подачу газа во всем подъезде. Вот только из-за этого без ресурсов остались и несклько семей с детьми. Об этом жители дома сообщили уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой.

Жителей дома возмущает, что у них нет долгов по квартплате, все приборы установлены верно, но между тем они получают услуги, за которые платят. Аппарат омбудсмена выясняет все подробности этого инцидента.