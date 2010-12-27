В Петербурге задержали воров, укравших нефтепродуктов на 2,5 млн рублей

Также члены банды причастны к наркоторговле.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали подозреваемых в воровстве нефтепродуктов на территории города. Сейчас полиция устанавливает эпизоды, к которым причастны участники организованной преступной группы. Задержаны четверо местных жителей. При обыске у них изъята крупная партия наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

По данным оперативников, поимкой преступников занималось Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Специалисты вышли на след мужчин в возрасте 34-47 лет. Двое из задержанных являются иностранными гражданами. Следствие полагает, что фигуранты дела похитили дизельное топливо на 2,5 миллиона рублей. Злоумышленники совершили незаконную врезку на магистральном нефтепроводе. Всем предъявлено обвинение по статье за кражу. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

По адресам, по которым жили подозреваемые были проведены обыски. В квартирах найдено пять килограммов амфетамина, а также около килограмма гашиша.

Напомним, что в Ленобласти полиция задержала угонщика, который пытался убежать от погони в лесополосу.

Фото: Piter.tv