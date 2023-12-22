В Петербурге задержали подростка, ограбившего сверстника в клубе

В Петербурге подросток отнял смартфон у ровесника. Инцидент произошел 20 января в клубе на Финляндском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В полицию обратилась мать пострадавшего. Она рассказала, что у ее 17-летнего сына неизвестный молодой человек отобрал телефон марки Apple IPhone 12 Pro. Материальный ущерб составил 70 тыс. рублей. Стражи порядка завели уголовное дело.
Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний школьник, проживающий в квартире на улице Тельмана.
Юноша объяснил полицейским, что он попросил мобильный телефон у потерпевшего, а затем передал его своему знакомому, который скрылся с гаджетом. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: петербуржец притворялся полицейским и бесплатно пользовался услугами проституток.
Фото: Piter.tv
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