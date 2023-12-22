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В Петербурге задержали подростка, ограбившего сверстника в клубе
Сегодня, 11:57
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В Петербурге задержали подростка, ограбившего сверстника в клубе

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Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний школьник.

В Петербурге подросток отнял смартфон у ровесника. Инцидент произошел 20 января в клубе на Финляндском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

В полицию обратилась мать пострадавшего. Она рассказала, что у ее 17-летнего сына неизвестный молодой человек отобрал телефон марки Apple IPhone 12 Pro. Материальный ущерб составил 70 тыс. рублей. Стражи порядка завели уголовное дело.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний школьник, проживающий в квартире на улице Тельмана. 

Юноша объяснил полицейским, что он попросил мобильный телефон у потерпевшего, а затем передал его своему знакомому, который скрылся с гаджетом. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: петербуржец притворялся полицейским и бесплатно пользовался услугами проституток.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, подростки, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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