В Петербурге задержали подростка, ограбившего сверстника в клубе

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний школьник.

В Петербурге подросток отнял смартфон у ровесника. Инцидент произошел 20 января в клубе на Финляндском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полицию обратилась мать пострадавшего. Она рассказала, что у ее 17-летнего сына неизвестный молодой человек отобрал телефон марки Apple IPhone 12 Pro. Материальный ущерб составил 70 тыс. рублей. Стражи порядка завели уголовное дело.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний школьник, проживающий в квартире на улице Тельмана.

Юноша объяснил полицейским, что он попросил мобильный телефон у потерпевшего, а затем передал его своему знакомому, который скрылся с гаджетом. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv