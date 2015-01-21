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В Петербурге во вторник обещают метель и сильный ветер
Сегодня, 13:31
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В Петербурге во вторник обещают метель и сильный ветер

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Порывы ветра будут достигать 18 м/с.

Во вторник, 28 ноября, в Петербурге обещают сильный снегопад. Местами пройдет метель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В Северной столице подует сильный ветер. Порывы будут достигать 18 м/с. Жителей попросили соблюдать осторожность на дорогах.

Сегодня, 27 ноября, в городе объявили "желтый" уровень погодной опасности. Днём 27 ноября подует сильный северно-восточный и северный ветра, а вечером и ночью ожидается пурга.

Ранее на Piter.tv: к концу дня в городе ожидается усиление снега.

Фото: Pxhere

         
                  
 

Теги: ветер, метель, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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