В Петербурге выставят на торги бывшую тюрьму "Кресты"

В компании сейчас анализируют техническую документацию и изучают инфраструктуру.

В Петербурге продадут комплекс бывшего следственного изолятора "Кресты" на Арсенальной набережной в Петербурге. Для этого его передадут "Дом.РФ", пишут в пресс-службе госкомпании.

В компании сейчас анализируют техническую документацию и изучают инфраструктуру. В "Дом.РФ" планируют провести консультации с администрацией города, горожанами, а также с потенциальными инвесторами, чтобы обсудить дальнейший функционал комплекса зданий. Территория должна получить новые, востребованные функции и вернуться в жизнь Северной столицы, оставаясь частью туристической инфраструктуры.

Сейчас здание находится в ведении ФСИН. "Кресты" построили в 1892 году. В разные годы там находились Николай Гумилев, Лев Троцкий, Александр Керенский, Андрей Туполев, Константин Рокоссовский.

Ранее на реставрацию здания бывшей тюрьмы "Кресты" потратят не менее пяти лет. Здание хотят использовать под "перспективный инвестиционный проект".

Фото: kresty.ru