Из-за матча сборных России и Испании в Петербурге продлят работу метро

В Петербурге в ночь с 14 на 15 ноября будут работать метро и ходить городские автобусы.

В Петербурге в ночь со вторника на среду будет продлена работа некоторых станций метро и автобусных рейсов. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Такое решение городской администрации связано с матчем на стадионе "Санкт-Петербург". Напомним, что в 21.45 здесь встретятся сборный России и Испании по футболу. С целью обеспечения транспортной доступности до и после игры была продлена работа метрополитена, а также некоторых автобусов и трамваев.

Уже известно, что после игры станции "Петроградская", "Крестовский остров", "Выборгская", "Черная речка" и "Чкаловская" будут работать на вход до 1.30. При этом сами вестибюли не станут закрывать до 2.00.