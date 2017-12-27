В Петербурге с 22 января автомобилистов ожидает ограничение движения по многим улицам

В Петербурге вводится множество ограничений на дорогах.

В Санкт-Петербурге с субботы ожидаются ограничения на дорогах Северной столицы.

Так, с 20 января по 18 февраля будет ограничено движение транспорта по Дальневосточному проспекту;

С 20 января по 21 января и с 27 января по 28 января закроют транспортное движение по боковому проезду Комендантской площади от Гаккелевской улицы до Комендантского проспекта;

С 20 по 26 января недоступно транспортное движение будет по улице Ольги Бергольц у дома№ 15;

С 20 января по 26 января, с 27 по 28 января и с 27 января по 11 февраля ограничат поэтапно движение транспорта по улице Бабушкина от улицы Ткачей до улицы Крупской;

С 20 января по 11 февраля перекроют дорогу для движения по нечетной стороне площади Культуры от улицы Бабушкина до улицы Ткачей.

Также, новые ограничения в Петербурга начнут действовать и с 22 января.

В связи с этим с 22 января по 18 февраля ограничат движение транспорта по нечетной стороне Долгоозерной улицы от проспекта Авиаконструкторов до улицы Планерной;

С 22 января по 01 марта будет ограничено движение транспорта по Богатырскому проспекту от Гаккелевской улицы до Байконурской улицы, также с 24 января по 01 марта закрыто движение транспорта по Туполевской улице, в створе Богатырского пррспекта.

Кроме того, с 22 января по 26 января ограничено движение транспорта по проспекту Бакунина, а по 11 февраля закроют движение транспорта по нечетной стороне бокового проезда Гражданского проспекта на участке от улицы Гидротехников до улицы Верности от Херсонской улицы до Перекупного переулка;

С 23 января по 14 октября 2019 года ограничат движение транспорта по Херсонской улице от Херсонского проезда до улицы Александра Невского.