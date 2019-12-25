В Петербурге уменьшилось число школьных классов на карантине

После каникул число классов на карантине сократилось в два раза.

В понедельник, 9 ноября, в комитете по образованию региона рассказали, сколько классов в школах находятся на карантине из-за выявленных случаев коронавируса и сезонных ОРВИ.

Так, число классов на карантине после каникул сократилось в два раза: 58 классов в 62 школах, а также 6 групп в 5 детских садах. До этого на "дистанционку" перевели более 140 классов. Отмечается, что тогда коэффициент распространения составлял 0,7% от общего числа школьных классов.

Ранее мы писали, что онлайн-занятия для петербургских школьников начнутся через неделю.

Фото: Pixabay