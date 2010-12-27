В Петербурге разбирают Торговый мост через Крюков канал

О ходе работ рассказал портал "Канонер".

В понедельник, 30 декабря, стало известно о том, что у Торгового моста через Крюков канал в створе улицы Союза Печатников разобрали три пролета. В настоящее время "Мостотрест" ведет капремонт переправы, пролеты были демонтированы, а позже на металлическое пролетное строение будет установлена железобетонная плита.

Работы должны завершить к осени 2020 года. Облик моста, который является памятником регионального значения, будет заново восстановлен. Деревянная версия моста была возведена в 1785 году.

Ранее мы сообщали о том, что капремонт Зеленого моста планируют завершить к маю 2020 года.

Фото: kanoner.com