В Петербурге в стенах института появится первый в мире Музей бюрократии

На создание музея уйдёт примерно год.

В Петербурге в стенах Северо-западного института управления при Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС) появится первый в мире Музей бюрократии. Об этом сообщил "Петербургский дневник" в среду, 19 мая.

Как заявил директор учебного заведения Владимир Шамахов, в институте уже существует музей госслужбы. Однако он предназначен больше для абитуриентов, студентов и аспирантов. С каждым годом музей терял свою популярность. В связи с чем было принято решение изменить подход к подаче материала.

Напомним, что образовательное учреждение готовит будущих управленцев в органы государственной и муниципальной власти. За годы существования института накопилось множество интересных материалов, экспонатов царских и современных времён.

У нас если говорят про госслужбу, то либо рассказывают о ее сплошных успехах, либо ругают. Так вот, мы в музее хотим соединить два этих начала и показать, что бюрократия принесла много пользы. Владимир Шамахов, директор СЗИУ РАНХиГС.

На данный момент сотрудники института практически закончили работу над концепцией будущего музея, а также готовится помещение для него. По словам Шамахова, "это должен быть городской музей". Директор института также отметил, что на создание музея уйдёт примерно год.

Ранее мы писали, что петербуржец основал первый в России музей кассетных магнитол.

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