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В Петербурге люди, страдающие аутоиммунными заболеваниями, могут бесплатно посмотреть постановку о борьбе с диагнозом
Сегодня, 20:34
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В Петербурге люди, страдающие аутоиммунными заболеваниями, могут бесплатно посмотреть постановку о борьбе с диагнозом

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В спектакле примет участие сам герой истории, которому в 90-х врачи поставили рассеянный склероз.

В Петербурге подготовили спектакль "Музыка как шанс для человека в целлофане", цель которого – поддержать людей, страдающих аутоиммунными заболеваниями. Проект представят 3 и 8 октября в пространстве "Скороход".  Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник". 

В основе сюжета – история музыканта  Влада Колчина, который в 1990-х узнал о своей болезни. Врачи диагностировали у автора спектакля рассеянный склероз. 10 лет он ждал трансплантации стволовых клеток. 

В постановке примет участие сам герой истории. Кроме того, на сцену выйдет его музыкальный коллектив "Влад Колчин Project".

Люди, которые сейчас ведут борьбу с тяжелыми и неизлечимыми диагнозами, могут посетить спектакль бесплатно. 

Ранее на Piter.tv: в Анненкирхе открылась выставка, посвященная 300-летию со дня освящения первой церкви.

Фото: Piter.tv

Теги: болезни, искусство, медицина, спектакль, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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