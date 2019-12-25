В Петербурге люди, страдающие аутоиммунными заболеваниями, могут бесплатно посмотреть постановку о борьбе с диагнозом

В спектакле примет участие сам герой истории, которому в 90-х врачи поставили рассеянный склероз.

В Петербурге подготовили спектакль "Музыка как шанс для человека в целлофане", цель которого – поддержать людей, страдающих аутоиммунными заболеваниями. Проект представят 3 и 8 октября в пространстве "Скороход". Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

В основе сюжета – история музыканта Влада Колчина, который в 1990-х узнал о своей болезни. Врачи диагностировали у автора спектакля рассеянный склероз. 10 лет он ждал трансплантации стволовых клеток.

В постановке примет участие сам герой истории. Кроме того, на сцену выйдет его музыкальный коллектив "Влад Колчин Project".

Люди, которые сейчас ведут борьбу с тяжелыми и неизлечимыми диагнозами, могут посетить спектакль бесплатно.

Ранее на Piter.tv: в Анненкирхе открылась выставка, посвященная 300-летию со дня освящения первой церкви.

Фото: Piter.tv