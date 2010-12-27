В Петербурге из-за непогоды деревья падают на машины, а водители страдают от ДТП

Публикуем последствия непогоды в Северной столице.

В Петербурге из-за непогоды серьезно страдают автомобилисты. Фотографиями с последствиями буйства стихии поделились пользователи группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Так, ввиду сильного снегопада на проспекте Жукова на выезд из города скопились два "паровозика" из аварий.

В переулке Матвеева забор упал на автомобиль "Тойота". Судя по фото, водитель не пострадал.

Также на Среднеохтинском проспекте дерево упало на провода. О пострадавших информации нет.

Помимо этого, дерево упало на провода в Сестрорецке на улице Коммунаров.

Еще один инцидент произошел на трассе "Сортавала" более 30 машин попали в ДТП, сообщают очевидцы. Копится пробка.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург