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В Петербурге из-за непогоды деревья падают на машины, а водители страдают от ДТП
Сегодня, 12:24
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TretyakovaS

В Петербурге из-за непогоды деревья падают на машины, а водители страдают от ДТП

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Публикуем последствия непогоды в Северной столице.

В Петербурге из-за непогоды серьезно страдают автомобилисты. Фотографиями с последствиями буйства стихии поделились пользователи группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Так, ввиду сильного снегопада на проспекте Жукова на выезд из города скопились два "паровозика" из аварий. 

В переулке Матвеева забор упал на автомобиль "Тойота". Судя по фото, водитель не пострадал. 

Также на Среднеохтинском проспекте дерево упало на провода. О пострадавших информации нет. 

Помимо этого, дерево упало на провода в Сестрорецке на улице Коммунаров. 

Еще один инцидент произошел на трассе "Сортавала" более 30 машин попали в ДТП, сообщают очевидцы. Копится пробка.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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