В Петербурге будут бороться с ярмарками и фестивалями

Георгий Полтавченко приказал прекратить проведение незаконных ярмарок и "так называемых фестивалей"

10 октября Губернатор Санкт-Петербурга в своем обращении к главам районов дал распоряжение прекратить несанкционированные ярмарки на заседании городского правительства.

Губернатор отметил, что больше не стоит делать поблажки несанкционированным ярмаркам, на которых ранее главы районов не сильно акцентировали свое внимание. Полтавченко напомнил присутствующим, что существует положение о проведении подобных мероприятий и нужно следовать строго ему. В случае его нарушения, губернатор пообещал "сильно наказывать". Данные меры решено предпринять после многочисленных жалоб граждан.

"Там ужас что творится на большинстве этих мероприятий: грязь, антисанитария, непонятно, что за товары привозите. Прекращайте это", — обратился губернатор к главам регионов.

Георгий Полтавченко отметил, что данное распоряжение не касается ларьков с прессой, театральными билетами и цветами. Но все остальное должно находится не ближе, чем в ста метрах от метро.