В Петербурге 12 декабря включат подсветку в цветах российского флага

Город украсят в честь Дня Конституции.

В воскресенье, 12 декабря, Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны заиграют новыми цветами: их украсит бело-сине-красная подсветка. Оформление приурочат ко Дню Конституции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Подсветку включат в 16 часов вечера. Ее установили специалисты "Ленсвета". Так, на Большом проспекте П. С. появилось 113 светильников, а на Дворцовом мосту - 600.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Дворцовой площади украсили светящимися гирляндами праздничную ель.

Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"