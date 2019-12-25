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В Петербурге 12 декабря включат подсветку в цветах российского флага
Сегодня, 18:35
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В Петербурге 12 декабря включат подсветку в цветах российского флага

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Город украсят в честь Дня Конституции.

В воскресенье, 12 декабря, Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны заиграют новыми цветами: их украсит бело-сине-красная подсветка. Оформление приурочат ко Дню Конституции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Подсветку включат в 16 часов вечера. Ее установили специалисты "Ленсвета". Так, на Большом проспекте П. С. появилось 113 светильников, а на Дворцовом мосту - 600. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Дворцовой площади украсили светящимися гирляндами праздничную ель. 

Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

Теги: день конституции, подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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