В Новосибирске зафиксировано рекордное число выздоровевших пациентов с коронавирусом за сутки

На утро 13 мая выписаны по выздоровлению 66 человек.

За сутки в Новосибирске выписано рекордное с начала эпидемии количество пациентов.

ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом по Новосибирской области сообщает, что за сутки по состоянию на утро 13 мая в регионе выписано по выздоровлению 66 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус COVID-19. С начала эпидемии это максимальное количество выздоровевших пациентов за один день. Общее количество выздоровевших 404 человека.

С начала эпидемии в регионе зафиксировано 1300 случаев коронавируса, из них 80 это дети. Скончалось за весь период 16 человек.

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Фото: Piter.TV