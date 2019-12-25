В Неве после непогоды снижается уровень воды

Причем происходит это стремительным образом.

В воскресенье, 22 ноября, в Петербурге после непогоды стал снижаться уровень воды в Неве. По данным станции в Горном университете, на 13 часов уровень воды находится на отметке в 69-70 сантиметров. Спустя час с небольшим он составлял уже 48-50 сантиметров.

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье в Петербурге будет тепло и дождливо. Синоптик Михаил Леус отметил, что по территории региона пройдёт атмосферный фронт.

Днем столбики термометров покажут +4…+6° градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет активно падать и в итоге составит 748 мм рт. ст.

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