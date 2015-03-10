В Москве суд арестовал экс-замначальника по тылу ГУ МВД Петербурга и Ленобласти Абакумова

В Москве Басманный суд арестовал экс-замначальника по тылу ГУ МВД Петербурга и Ленобласти Ивана Абакумова. Об этом в среду, 6 июля, сообщает пресс-служба суда.

Судья Левашова удовлетворила ходатайство следствия и определила генерал-майора внутренней службы в отставке под арест. В СИЗО он будет находиться до 6 сентября.

Абакумову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Максимальная санкция третьей части статьи 285 УК предусматривает десять лет лишения свободы.

Напомним, что фигурантами уголовного дела являются помощник МВД РФ Сергей Умнов (бывший начальник ГУ МВД по СПб и Ленинградской области), начальник УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший замначальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Иван Абакумов. Они задержаны, расследование продолжается.

Ранее фигурантку дела петербургских генералов Елену Копьёву арестовали.

Фото: Piter.tv

