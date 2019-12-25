В Москве изготавливали "лекарство" от коронавируса с мертвыми рептилиями

Жидкость и рептилий сотрудник аптечного производства уничтожил, чтобы невозможно было провести экспертизу.

В Москве пресечено нелегальное производство нелицензированных лекарственных препаратов.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области сообщает, что в ходе проверки сотрудниками ведомства на Мосфильмовской улице в частной гомеопатической аптеке обнаружены лекарственные препараты, изготовленные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения, а также сосуд с неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями.

Сотрудники аптеки пояснили, что данные препараты исключают заражение коронавирусом. А вещество с рептилиями можно применять даже детям от всех болезней. Уточняется, что неизвестная жидкость и рептилии были уничтожены сотрудником аптеки, для недопущения проведения территориальным органом экспертизы.

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