Змеиный яд в будущем может стать лекарством от коронавируса

Речь идет про яд змеи жараракусу.

Ученым из Института химии Паулистанского регионального университета (UNESP) удалось из яда змеи жараракусу выделить пептид, который смог снизить способность коронавируса к размножению на 75%. Статья была опубликована в журнале Molecules.

Жараракусу – змея из семейства гадюковых. Ученые недавно обнаружили антибактериальный эффект у одного из пептидов яда этой зме, пептид также решили проверить на вирусах.

Исследование по лекарству от коронавируса находится пока на начальной стадии. Однако необходимы дальнейшие исследования.

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