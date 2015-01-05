  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Змеиный яд в будущем может стать лекарством от коронавируса
Сегодня, 16:33
66
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Змеиный яд в будущем может стать лекарством от коронавируса

0 0

Речь идет про яд змеи жараракусу.

Ученым из Института химии Паулистанского регионального университета (UNESP) удалось из яда змеи жараракусу выделить пептид, который смог снизить способность коронавируса к размножению на 75%. Статья была опубликована в журнале Molecules.

Жараракусу – змея из семейства гадюковых. Ученые недавно обнаружили антибактериальный эффект у одного из пептидов яда этой зме, пептид также решили проверить на вирусах.

Исследование по лекарству от коронавируса находится пока на начальной стадии. Однако необходимы дальнейшие исследования.

Ранее мы писали, что Apple пошла на уступки разработчикам приложений. 

Фото: pixabay

Теги: лекарство от коронавируса
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии