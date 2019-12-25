Apple пошла на уступки разработчикам приложений

У пользователей появится выбор при оплате сервисов внутри приложений.

Корпорация Apple разрешит разработчикам пользователей уведомлять пользователей о возможности оплаты услуг не только внутри магазина, но также другими способами. Получается. Что принципы работы App Store изменятся, пишет The Wall Street Journal.

Теперь пользователи смогут выбирать, как оплачивать сервисы внутри приложений, через App Store или с помощью альтернативных сервисов. Магазин приложений Apple взимает 30% комиссию с каждой транзакции.

Панируется также создать фон, из средств которого компания намерена компенсировать средства разработчикам. Речь идет о разработчиках, продажи которых составляли менее 1 млн долларов в год за последние шесть лет. Объем фонда может составить около 100 млн долларов.

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