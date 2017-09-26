В "Москва-Сити" прошли масштабные переговоры поставщиков с торговыми сетями и застройщиками

В Москве на деловой площадке "На Высоте" встретились несколько сотен закупщиков, застройщиков и представителей торговых сетей с директорами предприятий DIY сектора.

В середине сентября в Московском международном деловом центре "Москва-Сити" (Башня "Око") прошла крупнейшая инновационная международная деловая DIY площадка "На Высоте". На площадке 15 сентября собрались бизнесмены из 57 городов и 13 стран. Участие в Инновационной международной DIY площадке приняли более 70 строительных сетей разных уровней, более 30 застройщиков, более 120 закупщиков отрасли DIY. Всего в рамках мероприятия было проведено более трех тысяч индивидуальных переговоров.

Среди участников "На Высоте" были "ЛеруаМерлен", IKEA, OBI, "Петрович", "Максидом", "Домовой", "ДОМ-Лаверна", "К-Раута", "Вимос", "Строитель", "СтройУдача". Площадка помогла большому числу предприятий DIY сектора появится на полках этих сетей, а также найти контакт с застройщиками.

"Встречу, которую провели сегодня считаю результативной. Провели где-то 30 встреч с потенциальными поставщиками. Провел презентацию нашей компании. Целью для себя ставим донести поставщикам донести отличия нашей компании от традиционного рыка DIY. Показать, чем мы отличаемся, чтобы минимизировать в дальнейшем количество встреч с этими поставщиками. И сделать общение максимально эффективным", - рассказал представитель ТД "Петрович" Денис Лукьянов.

Представители компаний-поставщиков смогли провести личные переговоры с директорами и баерами крупных закупщиков и застройщиков. Кроме того, в рамках площадки заключались договоры и с логистическими и факторинговыми компаниями на особых условиях.

Участники отмечают, что эффективность от площадки куда выше, чем от выставочного формата. Ведь DIY переговоры - "На Высоте" дал поставщикам возможность провести в одном месте, в один день переговоры с крупными закупщиками.

Всего 15 сентября было заключено более 230 контрактов. Их общая сумма превысила более 1 миллиард 270 миллионов рублей.

Проект DIY переговоры "На Высоте" зарегистрирован как товарная марка и ежегодно проходит в Москве весной и осенью. Организатором выступает международная конгрессно-выставочная компания "CAPITAL EVENT". Следующее мероприятие запланировано на 14-15 марта. Площадка снова пройдет в Московском международном деловом центре "Москва-Сити".

Контакты для регистрации на проект : +7 (812) 309 18 48, info@capitalevent.ru, www.capitalevent.ru