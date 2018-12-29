В Московском районе обнаружили попавшую в беду блокадницу

Пожилая 88-летняя женщина появилась в отделении неврологии больницы им. Костюшко 30 декабря. По словам очевидцев, за бабушкой никто не ухаживал.

В Московском районе Петербурга обнаружили пожилую блокадницу, которая лежала в больнице в ужасных условиях. Об этом корреспондентам Piter.TV сообщили местный жители.

Пожилая 88-летняя женщина появилась в отделении неврологии больницы им. Костюшко 30 декабря. По словам очевидцев, за бабушкой никто не ухаживал: у нее не было ни сменного белья и одежды, ни туалетных принадлежностей. Некоторое время пожилая женщина, которая не могла даже ходить, лежала на кровати без простыни.