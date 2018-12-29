В Московском районе обнаружили попавшую в беду блокадницу

В Московском районе Петербурга обнаружили пожилую блокадницу, которая лежала в больнице в ужасных условиях. Об этом корреспондентам Piter.TV сообщили местный жители.
Пожилая 88-летняя женщина появилась в отделении неврологии больницы им. Костюшко 30 декабря. По словам очевидцев, за бабушкой никто не ухаживал: у нее не было ни сменного белья и одежды, ни туалетных принадлежностей. Некоторое время пожилая женщина, которая не могла даже ходить, лежала на кровати без простыни.
Увидев, что женщина совсем одинока, пациенты больницы начали ухаживать за старушкой. Кто-то купил памперсы, кто-то принес одежду и постельное белье. Она рассказала им, что является бывшей жительницей блокадного Ленинграда. Этот факт еще больше возмутил петербуржцев и волонтеров: как получилось, что перед важной для города датой в больнице оказалась неходячая пожилая женщина, которой никто не может помочь?
Вопрос не о качестве больничного ухода, вопрос в другом: как такое случилось, что 88-летняя неходячая женщина оказалась в больнице без смены белья и элементарных туалетных принадлежностей, абсолютно одинокая и неспособная даже самостоятельно умыться? И что с ней будет дальше, после выписки?
Ирина Романова, учитель.
Сбором необходимых для бабушки вещей занимает волонтер Дарья. Бабушка рассказала ей, как оказалась в больнице.
30 декабря она вышла в магазин, и в парадной ей внезапно стало плохо. Очнулась бабушка уже в больнице. Раньше у нее был сын, но он умер, и женщина осталась без родственников.
Дарья Дюжая, волонтер.
Сейчас решается вопрос о переводе женщины в дом престарелых. Всем, кто хочет как-то помочь бабушке, необходимо обратиться к волонтерам в группу ВК "РОДНЫЕ ЛЮДИ. Помощь пожилым, старикам".
Фото: ВК / "РОДНЫЕ ЛЮДИ. Помощь пожилым, старикам".
Оставить комментарий