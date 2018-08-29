В Media Markt толпы людей сносят полки с товарами: магазин закрывается в России

Продавцы магазина уверяют, что на полках остался только сломанный товар, но люди все равно его покупают.

В магазине Media Markt толпы людей сносят полки с техникой. Продавцы магазина уверяют, что на полках остался только сломанный товар, но люди все равно его покупают.

Я же говорил что я тут линолеум отдирать будут шутит продавец магазина

На кадрах видно, что полки в магазине уже пустые, а оставшиеся товары сломанные.

Напомним, что MediaMarkt уходит с российского рынка с 1 сентября этого года, поэтому весь август во всех магазинах компании проходила распротажа. Некоторые из магаинов выставили акцию "Всё за 1 рубль".

Видео: Замараев Евгений/Instagram, Распродажи, товары, идеи/Instagram