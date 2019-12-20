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Сергей Рябков прокомментировал импичмент Трампу

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Процесс в Америке никак не повлияет на повестку дня МИДа РФ.

В МИД России прокомментировали импичмент Дональду Трампу. Заместитель министра ведомства Сергей Рябков заявил, что это никак не влияет на двусторонние отношения между Россией и Америкой.

Дискуссия вокруг импичмента и процедуры, связанные с этим, — это сугубо внутреннее дело США

прокомментировал спикер

Чиновник добавил, что Москва никакого отношения к этому не имеет, поэтому никак не оценивает. Дипломаты не видят никакой связи с ситуацией и работой, которая у них есть на повестке дня. В МИДе больше сосредоточены на таком вопросе, как контроль над вооружениями.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту.

Видео: YouTube/DW News, AP Archive, WION

Теги: дональд трамп, импичмент, мид, сергей рябков
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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