Появилось видео с моментом столкновения автомобилей Mazda и BMW в Ломоносове

Один из водителей забыл, что перекресток равнозначный, и не пропустил другого автомобилиста.

Накануне днем, 4 ноября, две элитные иномарки столкнулись в Ломоносове. На улице Костылева дорогу не поделили Mazda и BMW. У Piter.tv появилось видео момента ДТП с камер наблюдения.

По версии пользователей, один из водителей забыл, что перекресток равнозначный, и не пропустил другого автомобилиста. В результате нарушения правила ПДД произошла авария.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.tv: на трассе "Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск" во время ДТП погиб мужчина.

Видео: Piter.tv

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург