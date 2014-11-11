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Появилось видео с моментом столкновения автомобилей Mazda и BMW в Ломоносове

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Один из водителей забыл, что перекресток равнозначный, и не пропустил другого автомобилиста.

Накануне днем, 4 ноября, две элитные иномарки столкнулись в Ломоносове. На улице Костылева дорогу не поделили Mazda и BMW. У Piter.tv появилось видео момента  ДТП с камер наблюдения. 

По версии пользователей, один из водителей забыл, что перекресток равнозначный, и не пропустил другого автомобилиста. В результате нарушения правила ПДД произошла авария. 

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.tv: на трассе "Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск" во время ДТП погиб мужчина.

Видео: Piter.tv

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: бмв и мазда, дтп в ломоносове, ломоносов, улица костылева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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