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На трассе "Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск" во время ДТП погиб мужчина
Сегодня, 12:45
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На трассе "Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск" во время ДТП погиб мужчина

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Автомобиль опрокинулся и серьезно повредился. 

На трассе "Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск" произошло смертельное ДТП. Авария произошла накануне вечером, 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

На 93-м километре дороги водитель машины "Фольксваген Гольф" угодил в кювет, кода ехал в Приозерск. Автомобиль опрокинулся и серьезно повредился. 

Водитель иномарки погиб на месте аварии от полученных травм. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Пушкине автомобилист влетел в стену.

Фото: Piter.tv

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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