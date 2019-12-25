На трассе "Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск" во время ДТП погиб мужчина

На трассе "Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск" произошло смертельное ДТП. Авария произошла накануне вечером, 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
На 93-м километре дороги водитель машины "Фольксваген Гольф" угодил в кювет, кода ехал в Приозерск. Автомобиль опрокинулся и серьезно повредился.
Водитель иномарки погиб на месте аварии от полученных травм. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: в Пушкине автомобилист влетел в стену.
Фото: Piter.tv
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