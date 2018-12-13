В Ленобласти с 24 по 30 июня пройдет молодежный образовательный форум "Ладога"

Участников и гостей мероприятия ждут зарядки, соревнования по волейболу, спортивные эстафеты, забег на 2019 метров, сдача норм ГТО, а также мастер-классы по здоровому питанию.

В Год здорового образа жизни в Ленинградской области Межрегиональный молодежный образовательный форум СЗФО "Ладога"-2019 расширяет спортивную программу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Участников и гостей мероприятия ждут зарядки, соревнования по волейболу, спортивные эстафеты, забег на 2019 метров, сдача норм ГТО, а также мастер-классы по здоровому питанию. С интерактивной ЗОЖ-площадкой на форуме смогут ознакомиться и гости традиционного "Дня регионов", который пройдет 25 июня при участии полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и глав субъектов округа.



При этом среди участников волонтерского корпуса форума будут волонтеры, сопровождающие спортивные мероприятия в регионе. Полученный опыт они смогут задействовать в дальнейшей практике и на событиях по продвижению здорового образа жизни.



Форум "Ладога" в Ленинградской области состоится уже в 11-й раз в период с 24 по 30 июня (заезд участников – 23 июня). Регистрация участников проходит в АИС "Молодежь России" вплоть до 30 мая.



К настоящему времени на форум зарегистрировались более 1300 человек. Участниками события, которых определит конкурс, станут 850 молодых людей из всех регионов Северо-Западного федерального округа и других регионов России.



Концепция программы Форума была согласована в марте 2019 года губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, Федеральным агентством по делам молодежи и Аппаратом полномочного представителя Президента РФ в СЗФО.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО