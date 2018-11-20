В Ленобласти прошла пьеса "Две стрелы" в рамках ежегодного театрального фестиваля "Пять вечеров"

Основной идеей пьесы стала жизнь людей в современном мире, показанная на примере каменного века.

В Кировском районе Ленинградской области показали театральную постановку под названием "Две стрелы". Показ состоялся в рамках популярного ежегодного фестиваля, посвященного театру "Пять вечеров".

Мероприятие прошло сегодня, 7 февраля, в 19:00 в стенах Дома Культуры "Фортуна" в селе Отрадное. Аудитория смогла насладиться постанвкой под руководством Александра Володина. Режиссером же картины стал Владимир Мирзоев.

Как рассказали зрителя журналистам Piter.TV, спектакль поразил необычайно профессиональной игрой актеров, чувственными образами и неожиданной концовкой. Саму задумку каждый из зрителей смог ощутить и проанализировать именно с авторской точки зрения.

Основной идеей пьесы стала жизнь людей в современном мире, показанная на примере каменного века.