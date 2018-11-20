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В Ленобласти прошла пьеса "Две стрелы" в рамках ежегодного театрального фестиваля "Пять вечеров"
Сегодня, 22:32
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KaterinaKono13

В Ленобласти прошла пьеса "Две стрелы" в рамках ежегодного театрального фестиваля "Пять вечеров"

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Основной идеей пьесы стала жизнь людей в современном мире, показанная на примере каменного века. 

В Кировском районе Ленинградской области показали театральную постановку под названием "Две стрелы". Показ состоялся в рамках популярного ежегодного фестиваля, посвященного театру "Пять вечеров".

Мероприятие прошло сегодня, 7 февраля, в 19:00 в стенах Дома Культуры "Фортуна" в селе Отрадное. Аудитория смогла насладиться постанвкой под руководством Александра Володина. Режиссером же картины стал Владимир Мирзоев.

Как рассказали зрителя журналистам Piter.TV, спектакль поразил необычайно профессиональной игрой актеров, чувственными образами и неожиданной концовкой. Саму задумку каждый из зрителей смог ощутить и проанализировать именно с авторской точки зрения. 

Основной идеей пьесы стала жизнь людей в современном мире, показанная на примере каменного века. 

Анонс: Уже в понедельник, 11 февраля, в доме Культуры Гатчины пройдет спектакль "Оттепел" в постановке школы-студии МХАТ.

Теги: выборг, искусство, кировский район, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Куда сходить в Петербурге, Театр,

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