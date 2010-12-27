В Ленобласти предприниматели отказываются от розлива алкоголя в торговых точках в ночное время

Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко был инициирован закон, запрещающий розничную продажу продукции в случае нахождения магазина и предприятия общественного питания в одном здании.

В Ленинградской области предприниматели отказываются от розлива алкоголя в торговых точках в ночное время.

Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко был инициирован закон, запрещающий розничную продажу продукции в случае нахождения магазина и предприятия общественного питания в одном здании.

"Принятый областной закон дает первые результаты. Несколько торговых предприятий сами отказались или получили отказ в лицензии на торговлю спиртосодержащей продукцией, заметно сократилось количество обращений. Несмотря на это, мы продолжаем следить за соблюдением законодательства и проводить проверки по обращениям граждан", – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Большинство жалоб на подобные ночные точки продажи были инициированы жителями многоквартирных домов, обеспокоенными частым нарушением общественного порядка во дворах. После вступления в силу закона, департамент государственного лицензирования комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области выявил два объекта, несоответствующие новым требованиям. Отказ в лицензировании деятельности получили ООО "Балтэкс" в Рощино Выборгского района и ООО "Итака" в городе Никольское Тосненского района.

Некоторые предприниматели сами отказываются от получения лицензии, понимая, что деятельность будет не соответствовать новому законодательству. Так, ООО "Регион 147" (магазины под брендом "РосАл24") отозвали заявления на деятельность торговых точек в городе Мурино и деревне Янино-1 Всеволожского района, в поселке Новогорелово Ломоносовского района, в поселке Осьмино Лужского района. Также ООО "Пеликан" подало заявление на исключение из лицензии двух объектов в городе Всеволожске на ул. Плоткина, д.9/73, пом.3 и ул. Московская, д.21, пом.3.

Для разъяснения законодательства комитет экономического развития и инвестиционной деятельности регулярно проводит встречи с представителями бизнеса.

Источник: пресс-служба ЛО