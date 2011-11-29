В Ленобласти полицейские полицейские с применением оружия задержали похитителя "ВАЗа"

Нарушитель не реагировал на неоднократные требования полиции об остановке, продолжая создавать угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. полицию обратился 34-летний житель Всеволожска, сообщивший об угоне его автомобиля "ВАЗ-21120" от дома 52/А по Пушкинской улице, Наряды полиции были немедленно ориентированы на поиски. Указанное транспортное средство было обнаружено на 100 км автодороги А-121 "Сортавала" в поселке Плодовое Приозерского района Ленобласти.

Сотрудники полиции попытались остановить "ВАЗ", но водитель не выполнил их требования и, увеличив скорость, попытался скрыться. Полицейские организовали преследование нарушителя с включенными специальными светозвуковыми сигналами. Нарушитель не реагировал на неоднократные требования полиции об остановке, продолжая создавать угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для остановки транспортного средства было принято решение о применении табельного оружия.

В соответствии с требованиями ФЗ "О полиции" один из полицейских произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам, в результате чего у дома 8 по Полевой улице города Приозерска автомобиль удалось остановить. За рулем "ВАЗа" находился 34-летний житель Мурино. Он был доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности по статьям 12.3, 12.15, 12.25, 12.26, 12.37 КоАП РФ.

В результате применения табельного оружия пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту похищения автомобиля.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожском районе Ленобласти пресечена незаконная деятельность мусорных полигонов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти