В Ленобласти мужчина гнался за автомобилем, в багажнике которого находился труп его матери

В Ленобласти сын убитой женщины догнал преступника, спровоцировав при этом массовое ДТП.

Как сообщает издание “Политэксперт” , 23 сентября в Ленинградской области в ДТП попал убийца пожилой женщины и гнавшийся за ним сын жертвы.

Правоохранительные органы сообщили, что в результате массовой аварии был вычислен преступник, убивший пенсионерку. Как сообщают представители полиции, пожилая женщина отправилась в лес за грибами и перестала отвечать на звонки сына. Тот забеспокоился о матери и отправился на автомобиле на поиски. В то время, пока мужчина ехал по дороге, которая вела в лес, он увидел машину матери, за рулем которой сидел неизвестный водитель. Тогда молодой человек погнался за преступником.

Авария произошла на Ропшинском шоссе. Сын сумел догнать злоумышленника с “азиатской “внешностью, но из-за попытки его задержания несколько машин врезались друг в друга. Однако, в багажнике автомобиля матери сын нашел труп хозяйки.

Следствие разбирается в произошедшем.