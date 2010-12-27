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В Ленобласти мужчина гнался за автомобилем, в багажнике которого находился труп его матери
Сегодня, 13:50
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lesjasap
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В Ленобласти мужчина гнался за автомобилем, в багажнике которого находился труп его матери

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В Ленобласти сын убитой женщины догнал преступника, спровоцировав при этом массовое ДТП.

Как сообщает издание “Политэксперт”, 23 сентября в Ленинградской области в ДТП попал убийца пожилой женщины и гнавшийся за ним сын жертвы. 
 
Правоохранительные органы сообщили, что  в результате массовой аварии был вычислен преступник, убивший пенсионерку. Как сообщают представители полиции, пожилая женщина отправилась в лес за грибами и перестала отвечать на звонки сына. Тот забеспокоился о матери и отправился на автомобиле на поиски. В то время, пока мужчина ехал по дороге, которая вела в лес, он увидел машину матери, за рулем которой сидел неизвестный водитель. Тогда молодой человек погнался за преступником. 
 
Авария произошла на Ропшинском шоссе. Сын сумел догнать злоумышленника с “азиатской “внешностью, но из-за попытки его задержания несколько машин врезались друг в друга. Однако, в багажнике автомобиля матери сын нашел труп хозяйки. 
 
Следствие разбирается в произошедшем. 
Теги: авария , убийство
Категории: Новости СПб

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